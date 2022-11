Consigli scommesse 25 Novembre – LA MULTIPLA – Quota 11 Better

(Di venerdì 25 novembre 2022) I nostrisulledel 25si concentrano sui 4 match dei gruppi A e B, valevoli per la 2ª giornata del Mondiale, con unata 11 su. Scopriamola insieme! I tanto attesi e allo stesso tempo criticati Mondiali di Qatar 2022 sono finalmente entrati nel vivo regalandoci anche qualche inaspettata sorpresa. Abbiamo assistito infatti alle clamorose sconfitte di Argentina e Germania nel match d’esordio rispettivamente contro Arabia Saudita e Giappone. Nessun problema invece per i Campioni del Mondo in carica della Francia che si sbarazzano facilmente dell’Australia (4-1); stesso discorso per l’Inghilterra che travolge l’Iran con un “tennistico” 6-2 e per la Roja spagnola che addirittura ne fa 7 al malcapitato Costa Rica....

