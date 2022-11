Unc | da stop aumento multe a pos e mance detassate i commenti alla manovra

Leggi su iltempo

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov. (Labitalia) - "Decisione sacrosanta. Storicamente, leerano rimaste ferme per anni al punto da non avere più potere dissuasivo. Per questo, quando si fece il nuovo codice della strada nel 1992, non solo si adeguarono gli importi, ma si decise di aggiornarle ogni due anni all'inflazione, in modo da preservarne il valore punitivo. Una decisione condivisibile. Peccato che poi molti importi sono stati aumentati per decisione politica e che invece gli stipendi e le pensioni non siano state più adeguate al vero costo della vita. E' proprio del 1992 la fine della scala mobile all'inflazione programmata. Così lesono diventate un costo esorbitante, spesso utilizzate dai comuni non per aumentare la sicurezza stradale, ma per fare cassa. Giusto, quindi, fermare questa deriva". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Massimiliano Dona, ...