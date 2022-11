Agenzia ANSA

Pnrr: Assaeroporti, scali assenti per posizione ideologica "C'è stata una posizione molto netta, ai limiti dell'ideologico, per cui il trasporto aereo e gli aeroporti sono stati tassativamente esclusi da tutti gli interventi previsti dal Pnrr. Eliminare o limitare il trasporto aereo non è una politica". Così Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti. Si è svolto oggi a Roma nella sede di Unioncamere il convegno, organizzato da Assaeroporti, sul ruolo degli aeroporti nella transizione green e digital dell'intero sistema. Hanno partecipato il Presidente di Unioncamere Andrea Prete, il Capo Divisione BEI per Finanziamenti, Infrastrutture, Energia e Settore Pubblico in Italia e Malta Andrea Clerici.