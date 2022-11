(Di giovedì 24 novembre 2022) MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) – L’Italia si qualifica per le semifinali di Coppa. Sul veloce indoor del Palacio de Deportes Martin Catpena di Malaga, in Spagna, gli azzurri si aggiudicano per 2-1 la sfida contro gli Stati Uniti grazie al successo nel doppio ottenuto da Simone Bolelli e Fabio Fognini, che si sono imposti su Tommy Paul e Jack Sock per 6-4 6-4.L’Italia – che inattende una fra Germania e Canada – aveva conquistato il primo punto grazie a Lorenzo Sonego, che aveva battuto per 6-3 7-6(7) Frances Tiafoe. Nel secondo singolare, invece, successo di Taylor Fritz su Lorenzo Musetti per 7-6(8) 6-3 per il provvisorio 1-1.– foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Tempo

L'Italia - che inattende una fra Germania e Canada - aveva conquistato il primo punto grazie a Lorenzo Sonego, che aveva battuto per 6 - 3 7 - 6(7) Frances Tiafoe. Nel secondo singolare, ...L'esordio dell'alle fasi finali di Malaga è previsto per domani . Gli avversari da ... che li sosterrà dalla panchina - giocheranno intra venerdì 25 e sabato 26. Domenica 27 ... Italtennis in semifinale di Davis, battuti gli Usa 2-1 Se non si tratta di miracolo, poco ci manca. L’Italia del tennis cancella gli Stati Uniti ed approda in semifinale di Davis dopo otto lunghissimi anni, a margine di un confronto epico che di certo non ...Tennis | ATP, Featured | L’Italia è in semifinale di Coppa Davis: grazie al successo in doppio di Fabio Fognini e Simone Bolelli gli azzurri hanno battuto 2-1 gli Stati Uniti. I ...