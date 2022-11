Federica Panicucci lascia “Mattino Cinque” | perché e quando torna in onda

(Di giovedì 24 novembre 2022)“perde”. La presentatrice 55enne, da sei anni al timone del seguitissimo programma di informazione e intrattenimento, insieme a Francesco Vecchi,la conduzione dello show di Canale 5 per dedicarsi ad altri progetti. Ma non si tratta di un addio, bensì di un arrivederci. Vediamo di cosa si tratta.saluta: cosa è successo Nessun litigio tra colleghi, nessun contrasto con la redazione o con i suoi ospiti. Dietro la decisione direci sono soltanto impegni urgenti a cuinon può e non vuole rinunciare. A dare la notizia dell’uscita di scena, ...

... 'Non voglio essere chiamata vittima, ma ho subìto violenza' Successivamente ha preso la parola l'ospite, che in collegamento da casa sua ha voluto fare i complimenti aperchè ha ...Quella formata dae Francesco Vecchi è una coppia ormai consolidata al timone di Mattino Cinque , il contenitore mattutino di Canale 5 che insieme guidano dal 2016. La coppia però destinata a ...Federica Panicucci non lo nasconde: "La mia ospite ha un vissuto estremamente drammatico" Sul finire della puntata di oggi di Mattino Cinque la popolare ...Mediaset ha scelto Genova per il capodanno in piazza che va in onda, tradizionalmente, su Canale 5 nella notte di San Silvestro. Dopo tre anni (2018, 2019 e 2021), Bari perde quindi la ...