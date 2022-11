Il Sole 24 ORE

Una quindicina didonnehanno inscenato una breve manifestazione a Kabul sfidando il regime dei talebani oggi, alla vigilia della Giornata internazionale Onu per l'eliminazione della violenza contro ...Leragazze dell'hijab sono ora diventate l'incubo di Ali Khamenei. A Tehran, nel ... tanto che il regime è costretto a reclutare forze straniere come le brigate Fatemiyoune le ... Coraggiose afgane a Kabul manifestano per i diritti delle donne - Il Sole 24 ORE Roma, 24 nov. (askanews) - Una quindicina di coraggiose donne afgane hanno inscenato una breve manifestazione a Kabul sfidando il regime dei ...“Dirompenti, coraggiose, libere. Sono così le donne della musica ... da Aretha Franklin a Lady Gaga all’afghana Sonita Alizadeh… donne che hanno combattuto per i diritti femminili. Un libro ...