Chi l' ha visto | Stefano scomparso da Arenzano | l' ipotesi di un debito non pagato

l'ha, Stefano scomparso da Arenzano: era andato a trovare la mamma malatal'ha, Stefano scomparso da Arenzano: l'ipotesi di un debito non pagato Da allora è stata ritrovata la sua ......Federcalcio tedesca il messaggio dei giocatori della Germania al momento della foto di squadra prima della partita col Giappone era apparso subito chiaro a- cioè tutto il mondo - avevala ...Ci sarebbe l'ipotesi di un debito non pagato dietro alla scomparsa di Stefano, il fornaio di Arenzano di cui dallo scorso 24 ottobre non si hanno più tracce. A vederlo per ...Sarebbero dovuti partire ieri per Venezia per l'anniversario di nozze, ma un istante prima di salire in carrozza treno si sono persi di vista. Una svista fatale quella di Angela Soardi ...