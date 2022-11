Calciomercato Napoli | Lozano in vetrina Traore per il futuro

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ilviaggia a spron battuto sia in campionato che in Europa. La squadra di Spalletti è oggi una macchina perfetta e, oltre all’incredibile lavoro dell’allenatore, gran parte dei meriti vanno anche a Cristiano Giuntoli che è stato in grado di mettere insieme una squadra di tutto rispetto. Tra i calciatori che, però, non sono riusciti a ritagliarsi lo spazio che meritano c’è sicuramente. Il messicano potrebbe partire proprio nella prossima sessione di, magari sfruttando l’importantissimadel Mondiale. Al suo posto gli occhi sono fortemente puntati sulla stella di Premier League Adamava via? Hirvingnon è, sin qui, riuscito a mettersi in mostra come avrebbe voluto. Ilpotrebbe ...

Fantacalcio ®

Chi l'ha detto che ilsi farà rimontare Io non lo credo affatto. Ilha un gioco vero e poi ha una facilità di andare in porta che poche altre squadre hanno'.Ilsembra ormai un'ipotesi più che remota. Restano, invece, in piedi le idee Milan e Roma. In questo momento, come detto, Ronaldo è totalmente concentrato sul Mondiale. Ci sarà tempo per ... Calciomercato Napoli: in arrivo altri colpi alla Kvara “Il Napoli gioca un calcio che un po’ ho vissuto. Gli allenamenti di Spalletti, il ripetere le cose… Lui riesce a far esprimere sempre il meglio ai suoi giocatori e diventa semplice giocare quando si ...Con il ritorno del campionato si porrà il problema del marchio da esporre sulla divisa: le possibili strade per i nerazzurri ...