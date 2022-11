Calcio | Mondiali 2022 | Xherdan Shaqiri il secondo giocatore della Svizzera a disputare quattro edizioni iridate

(Di giovedì 24 novembre 2022) Esordio anche per laaiin Qatar. La compagine che ha, purtroppo, eliminato l’Italia nella fase di qualificazione, è impegnata in questo momento nel match contro il Camerun. La stellacompagine elvetica dell’ultimo decennio è sicuramente il trequartista, con un passato anche in Serie A all’Inter. Per lui questa è la quarta partecipazione ai: sempre presente dal 2010. È nella storia del suo Paese, come lui solamente Valon Behrami, altro centrocampista con lunga esperienza in Italia. 4 –(2010, 2014, 2018 y) se ha convertido en el segundo jugador en jugar cuatro Mundiales con la selección suiza tras Valon Behrami (2006, 2010, 2014 y 2018). ...

Articoli più letti La felpa che manda in tilt i sistemi di riconoscimento facciale di Diego BarberadiQatar 2022, dove vedere tutte le partite (in tv e streaming) di Silvio ...Articoli più letti La felpa che manda in tilt i sistemi di riconoscimento facciale di Diego BarberadiQatar 2022, dove vedere tutte le partite (in tv e streaming) di Silvio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Scivolone di Alberto Rimedio, tra i telecronisti della squadra Rai impegnata a raccontare i Mondiali di calcio in Qatar. Il giornalista, ieri sera voce di punta della partita Belgio-Canada in onda su ...