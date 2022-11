Regno unito | mamma invita gli amici del figlio alla festa di compleanno e chiede di pagare 7 euro a testa

Leggi su tpi

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La richiesta di un contributo in denaro per partecipare a unadiin Inghilterra, indigna ladi due piccoliti. La quota che la donna è stata chiamata a sborsare sarebbe di “7a partecipante”. Una cifra sufficiente a scatenare l’ira dei genitori di fronte a una spesa di 60per il trasporto e il regalino per il festeggiato. Lainfuriata ha così scelto di sfogarsi sui social di un portale web ed è scoppiata la polemica. “Quando inviti qualcuno a una, non gli dici che deve”. Unasi è infuriata dopo che le è stato chiesto del denaro perché i suoi figli partecipassero aldi un compagno di classe. Così ha deciso di raccontare ...