Prostitute massacrate a Prati | De Pau non risponde al giudice Convalidato il fermo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma – Si è avvalso della facoltà di nonre Giandavide De Pau, accusato dell’omicidio delle tre donne uccise giovedì scorso nel quartierea Roma. L’atto istruttorio davanti al gip si è svolto nel carcere di Regina Coeli dove il cinquantunenne è detenuto da sabato scorso in regime di grandissima sicurezza. Ilhaile si è riservato sulla misura cautelare da applicare. La procura di Roma contesta a De Pau, difeso dall’avvocato Alessandro De Federicis, il triplice omicidio aggravato delle due donne cinesi accoltellate a morte nell’appartamento al primo piano di via Riboty e della 65enne colombiana Marta Castano Torres, uccisa nel seminterrato di via Durazzo. “Non ha risposto e dopo le sette ore di interrogatorio (di sabato, ndr) in questura non ha voluto aggiungere ...

Proprio in quella Via si trova l'appartamento in cui sono state uccise le duecinesi,mentre si stava consumando un atto sessuale. La più giovane delle due è stata inseguita fin ...Nell'appartamento i primi due delitti, vittime due donne cinesi,durante un rapporto ... Grazie alle testimonianze raccolte da Il Messaggero , si sa che una delle duesi faceva ...Sull’auto sono ora in corso i rilievi della Polizia scientifica e ulteriori accertamenti alla ricerca dell’arma, presumibilmente uno stiletto, finora non trovata ...Si cerca di dare un nome a due vittime del killer. Le conoscevano con il nickname che usavano sul sito di incontri: Anna e Sofia, ma ancora non si conoscono le generalità. Le indagini proseguono serra ...