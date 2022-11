M5S | Conte | ' no opa su Pd | noi avanti su nostri impegni presi con cittadini' **

Agenzia ANSA

"Sul salario minimo io è dal primo giorno che ho presentato una proposta: quindi in Parlamento se si uniscono altre forze è un bene. Lo vedremo" . Così il leader, Giuseppe, in Transatlantico, dopo l'apertura del leader di Azione Carlo Calenda a lavorare insieme a Pd e Cinquestelle sul salario minimo. Parlando della legge di bilancio, "è un bene se se ...Il, con il 17,4% ed in crescita di quasi 2 punti, supererebbe quindi un Partito Democratico in ... 20% per il Centro Sinistra (Pd, Sinistra e Verdi), 17,4% per i 5 Stelle di, 7,6% per Il ... Conte: 'Il salario minimo è una proposta del M5s, vedremo chi converge' Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Parlo da capo dell'opposizione Parlo da leader di una forza che ha preso degli impegni con i cittadini e che li vuole mantenere. Lo dico anche agli amici del Pd: ...Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Stefano Bonaccini Io non posso entrare nel processo congressuale di un partito. Anzi auguro al Pd di fare un serio congresso perché io stesso ho toccato con mano la prese ...