Grande | piccolo o medio | a ciascuno il suo condono Nella legge di Bilancio ce n’è per tutti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ladiè costellata di condoni fiscali grandi e piccoli. Il più noto è la cancellazione tout court delle cartelle esattoriali fino a mille euro e ricevute entro il 2015. Secondo il governo, si tratta di somme ormai difficili da riscuotere, meglio quindi alzare bandiera banca e premiare chi non ha pagato. Pudicamente battezzata “tregua fisale” è l’intervento in materia di tasse più noto e propagandato. Ma c’è dell’altro. La lista dei premi per gli evasori l’ha illustrata ieri in conferenza stampa il viceministro dell’economia Maurizio Leo, braccio destro della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ribadendola oggi, punto per punto, in un’intervista al Corriere della Sera. Una prima misura riguarda le dichiarazioni dei redditi del 2019, 2020 e 2021. In sostanza viene predisposta una scorciatoia per chi ha comunicato al fisco un ...