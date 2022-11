Francesco Totti e Noemi Bocchi | spunta un anello da 5 carati

Corriere dello Sport

L'amore trae Noemi Bocchi è stato suggellato da un prezioso anello da 55 carati che la flower designer romana ha sfoggiato a Dubai, in occasione del primo red carpet di coppia con l'ex calciatore.Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, l'estate perfetta della coppia più hot dei social UNA FIDANZATA PREZIOSAe Noemi Bocchi, spunta un anello da 5 carati INNAMORATI Cristiane ... L'ex avvocato di Totti punge: "Grande Fratello Vip Lui e Ilary..." Sul red carpet dei Globe Soccer Awards 2022 a Dubai Noemi Bocchi luccicava. Gli brillavano gli occhi, per l’emozione di essere al fianco del suo Francesco per la prima uscita pubblica, e ...L'amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è stato suggellato da un prezioso anello da 55 carati che la flower designer romana ha sfoggiato a Dubai, in occasione del primo red carpet di coppia con l'e ...