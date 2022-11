Fibonacci Day | il giorno della matematica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Si celebra oggi 23 novembre ilDay, la sequenzascoperta da Leonardo. Perché ilDay? Per chi non lo sapesse, si tratta di una regola che afferma che ogni numero è uguale alla somma dei due precedenti, come 1+1=2, 2+3=5, e così via. La data di oggi, 11/23 secondo il calendario anglosassone, ricorda proprio l’inizioserie. Ma chi erae perché questa serie è così importante? Leonardonasce e vive a Pisa tra il 1170 e il 1242. Considerato uno dei più grandi matematici di tutti i tempi, contribuì alla rinascita delle scienze esatte, dopo la perditafiducia nella scienza dell’Alto Medioevo. Nel 1202 pubblica il Liber Abbaci, un’opera in 15 capitoli che introduce i nove ...