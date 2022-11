(Di mercoledì 23 novembre 2022)è stato uno dei giovani piloti che ha partecialla prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Abu Dhabi in veste di giovane pilota. Il messicano, regolarmente presente con Arrows McLaren SP in IndyCar Series, ha mostrato la propria soddisfazione per l’importante turno disputato con il brand di Woking che nell’ultimo fine settimana ha salutato l’australiano Daniel Ricciardo. Il #5 della principale categoria nordamericana riservata alle monoposto ha rilasciato ai media ai microfoni della propria formazione: “didiunaFP1 al fine di poter continuare ad apprendere al meglio. Sono entusiasta di vedere cosa potrebbe riservarmi il futuro in Formula 1. Sono davvero grato ...

OA Sport

La McLaren lancia, con Aston Martin in pista con Felipe Drugovich. In Alpine chance per Jack Doohan, mentre AlphaTauri sceglie Nyck De Vries. Logan Sargeant sarà il pilota di Williams, ...sarà in pista per la McLaren dopo aver già girato a sua volta venerdì nelle PL1. L'esordio vero e proprio, invece, si concretizzerà in Mercedes con il danese Frederik Vesti , reduce dal ... F1, Pato O’Ward: “Spero di avere un'altra opportunità di disputare una nuova FP1”