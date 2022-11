Esiste il momento giusto per rivolgersi ad un logopedista?

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Prima di addentrarci nei motivi che spingono a tale domanda e nelle ragioni della risposta, chiariamo ogni dubbio: sì,unnel percorso di crescita del bambino in cui può rivelarsi fondamentalead un, senza rimandare oltre. È ormai risaputo, ma non è mai superfluo ribadirlo, che ogni bambino può raggiungere individualmente tappe diverse in momenti diversi, senza che ciò costituisca un problema; i bambini sono individui unici, con interessi, temperamenti e caratteristiche specifiche ed inimitabili. Tuttavia, nonostante tali peculiarità, tutti gli studi sono concordi nel dimostrare che ogni competenza conquistata dal bambino diviene il trampolino di lancio per il raggiungimento di sempre nuove e più complesse abilità e, conseguentemente, che un ritardo importante nell’acquisizione di ...

