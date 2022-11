Energia | ‘tettuccio’ Ue a prezzo gas | ora palla passa agli Stati

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – La Commissione Europea, messa sotto pressione da un numero crescente dimembri, mette sul tavolo l’attesa proposta di introdurre un tetto aldel gas, ma fissa il cap molto in alto, tentando di trovare un difficile equilibrio tra le posizioni delle capitali. L’esecutivo Ue propone di introdurre un meccanismo di correzione di mercato del gas naturale, con un tetto di 275 euro per ilal megawattora sui derivati sul Ttf con consegna a un mese. Il tetto scatterebbe automaticamente in presenza contemporaneamente di due condizioni: ildi liquidazione del derivato a un mese del Ttf (Title Transfer Facility, la piazza virtuale olandese che è il benchmark per ildel metano in Europa) dovrebbe superare i 275 euro al megawattora per due settimane e i prezzi ...