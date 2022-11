Danimarca | «Non voteremo per Infantino»

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Le parole del presidente della Federcalcio dellacontro: «Non sono solo deluso, sono anche arrabbiato. Cercheremo chiarimenti legali» Il presidente della Federcalcio della, Jesper Moller, ha annunciato pubblicamente che non intende più sostenere Giannicome presidente della Fifa alle prossime elezioni del 2023. Di seguito le sue parole dopo le polemiche di Qatar 2022 «Siamo in una situazione straordinaria. Non sono solo deluso, sono anche arrabbiato. Cercheremo chiarimenti legali a seguito di queste pressioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

