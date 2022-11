Clizia Incorvaia shock | in famiglia c’è un altro vip oltre a Micol I Eccolo

'Ti mostri come una santa, ma anche tu parli alle spalle', è la replica di Oriana che risponde subito a tono alla sorella di. Leggi Anche Orietta Berti: 'Il GF Vip mi ha fatto ...Micolè una delle ultime new entry nella Casa del GF Vip . La sorella di, nonché ex fidanzata di Edoardo Donnamaria , dopo aver fatto il suo ingresso nella spiatissima dimora di Cinecittà ha subito dovuto fare i conti con le offese di Antonella Fiordelisi ...Qualcuno ha dei dubbi sulla coppia formata nella Casa del Grande Fratello Vip da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Non è vero amoreAl Grande Fratello Vip 2022 è stata una delle protagoniste indiscusse, ma Soleil Sorge coi reality show si è messa parecchio alla prova: prima di varcare la porta rossa si è cimentata anche L'Isola d ...