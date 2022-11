Belgio-Canada 1-0??

Infine, sofferta vittoria per 1 - 0 delsul. La protesta della Germania nella partita contro il Giappone Schede - Perché recuperi record - Cos'è il fuorigioco semiautomatico Chi tifare ...Commenta per primo Ilvince a fatica contro ilnel primo match dei Mondiali in Qatar, senza l'infortunato Romelu Lukaku. E senza Charles De Ketelaere: 90' in panchina per il trequartista del Milan .È successo di tutto nel secondo match di giornata del Gruppo F: tra rigori sbagliati e topiche arbitrali, la spunta il Belgio ...Il Belgio è partito col piede giusto nel Gruppo F dei Mondiali. La squadra di Martinez ha battuto 1-0 il Canada all'Ahmad bin Ali Stadium, nonostante l'assenza di Romelu Lukaku, ancora non disponibile ...