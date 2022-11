Anzio e Nettuno | ecco come la ‘Ndrangheta si muoveva all’interno delle Amministrazioni comunali

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Sono sciolti per mafia i comuni di, che vedevano una forte collusione di dirigenti e amministratori locali con gli ambienti della. Se per lo stesso motivo, il Comune nettunense venne commissariato nel 2005, a 17 anni di distanza lo stesso problema tocca le famose località balneari nella provincia di Roma. Gli obbiettivi della malavita sempre i soliti: accaparrarsi affidamenticon società fittizie, utili solo a ripulire i soldi sporchi. Lo scandalo diI comuni del litorale romano erano finiti nella tenaglia di diverse famiglie legate alla, quali i Gallace, i Perronace e i Madaffari. Infatti, tali realtà criminali non si accontentavano più di guadagni con il giro del narcotraffico e soprattutto ottimi ...

... distaccamenti delle ndrine di Santa Cristina d'Aspromonte in provincia di Reggio Calabria e di Guardavalle, in provincia di Catanzaro, da anni infiltrate nelle amministrazioni di. E ...E' la motivazione principale con cui, lunedì a tarda serata il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento per infiltrazione mafiosa dei comuni di, dove i rispettivi sindaci ... Anzio e Nettuno sciolti per mafia POLITICA – Il Comune di Anzio è stato sciolto per ingerenze da parte della criminalità organizzata. E’ quanto decretato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro ..."Anzio ha nel suo dna una forza straordinaria, la Città è sana e saprà rialzarsi anche da questa caduta. Sono orgoglioso di aver indossato la fascia tricolore per tre mandati", ha dichiarato il ...