(Di mercoledì 23 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) –ha annunciato oggi il lancio di quattro hub diin, nelle città di Milano, Napoli, Genova e Bologna, volti a supportare consegne dell'ultimo miglio più sostenibili, in grado di migliorare la qualità dell'aria, alleviare la congestione del traffico e ridurre l'inquinamento acustico nei centri urbani. Questi hub dipermettono di operare nuovi metodi di consegna, grazie all'impiego di cargo scooter elettrici a zero emissioni allo scarico.“I trasporti sono una componente fondamentale della strategia diper raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, impegno che abbiamo assunto con il Climate Pledge – ha commentato Gabriele Sigismondi, Country Director,Logistics-. Questi hub di ...

Agenzia askanews

Lo schermo ancora una voltadiagonale da 15,6 pollici ed è a risoluzione Full HD . ... Qui le offerte sui portatili di fascia di prezzo superiore Qui le offerte diper il Black FridayLa Croazia siall'appuntamento da Vice Campione del Mondo in carica avendo perso contro ... nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e... Amazon presenta i suoi hub di micromobilità in Italia MILANO (ITALPRESS) – Amazon ha annunciato oggi il lancio di quattro hub di micromobilità in Italia, nelle città di Milano, Napoli, Genova e Bologna, volti a supportare consegne dell’ultimo miglio più ...Presente anche la ricarica super veloce da 65W che impiega poco più di 30 minuti per avere il 100% di autonomia. Oppo Reno 6 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto Offerta sensazionale per l’Oppo ...