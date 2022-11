Pamela | parla la mamma | “Mia figlia è stata violentata Confido nel carcere a vita per Oseghale”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 22 novembre 2022) “La condanna per violenza sessuale c’è giàin primo e secondo grado. E spero venga confermata anche stavolta: mia. Io spero sempre ci sia una condanna all’ergastolo a”. Così ladiMastropietro, la 18enne romana che, allontanatosi da una comunità terapeutica in provincia di Macerata, fu uccisa, stuprata e fatta a pezzi. I resti furono ritrovati chiusi in due trolley a Pollenza il 30 gennaio 2018. Le parole della signora Alessandra, contenute in una intervista all’Adnkronos, arrivano alla vigilia dell’udienza che si svolgerà domani al Tribunale di Perugia per l’appello bis. Che riguarda l’aggravante della violenza sessuale nei confronti di Innocent. Il pusher nigeriano già condannato ...