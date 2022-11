Mondiali calcio 2022 | risultati e classifiche gironi | Francia vincente all’esordio

(Di martedì 22 novembre 2022) Da domenica 20 novembre a domenica 18 dicembre si giocheranno in Qatar idi: le 32 squadre qualificate sono suddivise in ottoda quattro, le prime due di ogni raggruppamento avranno accesso alla seconda fase ad eliminazione diretta.Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, OlandaGruppo B: Inghilterra, Iran, USA, GallesGruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, PoloniaGruppo D:, Australia, Danimarca, TunisiaGruppo E: Spagna, Costa Rica, Germania, GiapponeGruppo F: Belgio, Canada, Marocco, CroaziaGruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, CamerunGruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud...

OA Sport

Se state prendendo visione delle partite deidi2022 in Qatar, potreste aver notato la presenza a bordo campo del brand vivo. Quest'ultimo è infatti sponsor ufficiale della FIFA , ma non è questo il motivo per cui stiamo facendo ...Una doppietta di Giroud e i gol di Mbappé e Rabiot ribaltano gli oceanici, andati in vantaggio con ... Mondiali calcio 2022, risultati e classifiche gironi: perde clamorosamente l'Argentina Al 37' la Francia sfiora il tris, con Mbappé, ma il destro al volo dell'attaccante del Psg trova l'opposizione di un difensore e poi Giroud calcia alto. Poco dopo ci provano Dembélé prima e Griezmann ...Termina con il punteggio di 4-1 il match fra Francia e Australia, valido per la prima giornata del Gruppo D di Qatar 2022.