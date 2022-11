Mancini “Fa male non essere ai Mondiali | Argentina favorita”

(Di martedì 22 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sono giorni duri, perchè siamo fuori dal Mondiale, ma dobbiamo accettarlo. Fa, parecchio. Prevale la delusione, che è forte e che non mi abbandona mai. Magari, tra quattro anni, quando il Mondiale ce lo potremo riprendere, questo senso di vuoto passerà. Per ora è così”. Ha espresso in questo modo, dalle colonne del “Corriere della Sera”, il ct dell'Italia del calcio, Roberto, i propri sentimenti a proposito della mancata qualificazione degli azzurri aiin corso in Qatar. Una “notizia triste” per l'Italia, arrivata poco dopo il successo agli ultimi Campionati Europei.“Dovremo aspettare prima di cancellare questa macchia. Sento la stessa delusione di quando con la Sampdoria ho perso la finale di Champions League: lì però sapevo che non l'avrei rigiocata”, ha raccontato ancora ...

Mondiali Qatar 2022 vince l'Italia del food L' Italia diai Mondiali 2022 alla fine non ci è andata (e ha chiuso purel'anno con il 2 - 0 nell'ultimo test amichevole in Austria ), in compenso c'è un'altra Italia che sta trionfando in Qatar . E' ...... anche grazie all'Italia di: 2 partite, soprattutto l'ultima, che ci hanno fatto capire ... Inghilterra è partita in pausa pranzo, l'Argentina domani a metà mattina, menoche la Francia ...Il Mondiale è cominciato da due giorni e forse non ci abitueremo mai all'assenza dell' Italia. Un dolore che il ct Roberto Mancini ha commentato ancora in un'intervista al Corriere della Sera: " Fa ma ...