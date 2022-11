L’inatteso discorso di Alessandra De Stefano contro i mondiali in Qatar | la Rai contro la Fifa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 22 novembre 2022) Nella giornata in cui i calciatori dell’Iran hanno scritto la storia decidendo di scendere in campo per la prima partita diinsenza cantare l’inno, come forma di protesta, anche in Italia si fa qualcosa a suo modo altrettanto storico.De, direttrice di Rai Sport, per aprire la trasmissione “Il Circolo dei” (che andrà in onda ogni sera per tutta la Coppa del Mondo dopo l’ultima gara della giornata in programma) ha scelto di fare unmolto forte,che è andato in modo direttola, una vera e propria condanna del Mondiale in. Ildidesu Rai ...