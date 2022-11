Influenza | i medici | ' Casi in aumento | ecco quando sarà il picco' - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 22 novembre 2022) Le vaccinazioni "procedono a rilento, la popolazione fragile va protetta." È il monito lanciato in vista dal 39esimo Congresso della Società Italiana dina Generale che si terrà a Firenze dal 24 ...

Le vaccinazioni "procedono a rilento, la popolazione fragile va protetta." È il monito lanciato in vista dal 39esimo Congresso della Società Italiana di Medicina Generale che si terrà a Firenze dal 24 ...Picchi dientro Natale, Silvestro Scotti (Fimmg): 'Mascherine servono ancora' A fare la previsione il segretario della Federazione italianadi medicina generale (), , che invita a ...«Sarà un’epidemia influenzale impegnativa: i numeri attuali mostrano che siamo già sul livello della fase avanzata rispetto ...Picchi di influenza in meno di un mese. «Guardando la curva dell'epidemia di influenza, in queste prime settimane, a partire dall'avvio sprint con casi 5 volte superiori a ...