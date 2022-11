Droga e bombe carta | presi due giovani nel Napoletano

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e per detenzione di ordigni esplosivi improvvisati un 17enne e un 20enne di Marigliano. I militari della locale Sezione Operativa hanno fermato e perquisito i due ragazzi che si trovavano a bordo di uno scooter nel complesso popolare 219/81. Addosso al minorenne sono state trovate 79 dosi di crack, 17 di cocaina, 4 di hashish, 1 di marijuana e 635 euro verosimilmente provento illecito. La perquisizione è continuata a casa del 20enne. Rinvenuti e sequestrati 7 ordigni esplosivi () dal peso complessivo di 850 grammi. È intervenuto anche il nucleo artificieri dei Carabinieri di Napoli che ha sequestrato gli ordigni e messo in sicurezza la zona. Il minorenne è stato trasferito presso il ...

ilmediano.com

Recentemente c'è stata una serie di attentati, anche con, che hanno spinto le autorità a ... un presidente che crede ancora che l'indicatore più importante sia il sequestro die non il ......una era stata realizzata su quello che resta della parete di un edificio distrutto dalle. Le ... 'Non avevo niente prima della street art, molti miei amici si sono distrutti la vita con la' ... Bombe e droga a Cisterna, fermati due giovanissimi di Marigliano I Carabinieri arrestano un minorenne e un 20enne trovati con crack, cocaina, hashish e marijuana. A casa anche due bombe carta ...I carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e per detenzione di ordigni esplosivi improvvisati un 17enne e un 20enne di Marig ...