Panorama

Il calo degli eventi accidentali, secondo Marsh, e' attribuibile ai maggiori controlli... ovvero le violazioni dei dati, 17% (64 casi); e -, 10% (38 casi) e indagini normative, 9% (36 casi)...Soli contro tutti Il concetto di base è che ilsi espande in tutte le direzioni: tipologia e quantità dei target, strumenti, investimenti e tecniche. La singola azienda non può riuscire a ... Cyber Crime: ogni tanto li pizzicano Press Release - A debriefing session, following the Africa Cyber Surge Operation organised in Kigali in Rwanda from 18 July to 05 August 2022, is being held in Mauritius from 22 to 24 November 2022.After being arrested for putting out a tweet 'demeaning' Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin, Kishore K Swamy was sent to judicial custody by the Egmore Criminal Court. Swamy will be in judicial ...