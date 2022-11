(Di lunedì 21 novembre 2022) Raccontare il patrimonio turistico e paesaggistico attraverso uno storytelling coinvolgente e innovativo. Questo è uno degli obiettivi della Comunità Collinare del Friuli consapevole della ricchezza del suodal punto di vista naturalistico e culturale. Unvocato al turismo slow nel quale si viene accolti da dolci colline e imponenti castelli, parte dei quali a tutt’oggi visitabili. Ma l’impulso a unche tanto si presta ad attività di questo tipo proviene da più fronti e una strada che si è voluta percorrere è sicuramente anche quella più tecnologica attraverso strumentazioni innovative che siano in grado di coinvolgere il maggior numero di turisti possibile. Nasce così la nuovainaugurata in occasione dell’evento conclusivo del progetto Interreg ...

Udine20 2020

... consapevolezza, cura, responsabilità; Visita al Centro di Raccolta differenziata di via Rizzolo -Nord; Incontro presso Panificio di Comunità 'Pan dal DES' in via Ermes di. ...FRIULI CENTRALE In provincia dibasta dare un occhio alla mappa colorata elaborata dall'Arpa ... sono estremamente presenti lungo il Cormor, nei comuni di Mortegliano, Pozzuolo e. ... Udine: a Colloredo una sala immersiva per scoprire il territorio Il presidente del consiglio regionale Zanin: costituisce un esempio per l’intero Friuli Venezia Giulia «Una fiaccola sempre accesa che nel buio ci indica il cammino da percorrere»: così Roberto Volpet ...