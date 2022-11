Spinea Viron Karabollaj uccide l’ex moglie Vera e Flonino Merkuri | poi si toglie la vita

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tre morti a. Un duplice omicidio e un successivo suicidio che ha scosso tutta la comunità. Due corpi senzasono stati trovati in via Leopardi al civico 9. Le vittime sono, 23 anni, e Mynevere, 37 anni, entrambi albanesi, entrambi uccisi a coltellate. A lanciare l’allarme sarebbe stata la figlia di Mynevere, che nelle ore precedenti non era riuscita a mettersi in contatto con la madre. Le indagini, svolte sotto la direzione della procura di Venezia, hanno portato a individuare poche ore dopo l’autore del duplice omicidio. Si tratterebbe di, ex marito della donna, che si sarebbe suicidato. Il suo corpo è stato trovato alle prime ore dell’alba all’interno di un capannone di via Oriago, nel ...

