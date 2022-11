Mondiali Qatar 2022 | Usa-Galles 1-1

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – Match equilibrato e spettacolare tra Stati Uniti eche pareggiano 1-1 la seconda gara del gruppo B didisputata allo stadio Ahmad Bin Ali di Ar-Rayyan: è il primo pari di questa Coppa del Mondo. Gli americani dominano il primo tempo, colpiscono un palo con Sargent e passano in vantaggio con il figlio d’arte Weah al 36?. Ilsi trasforma nella ripresa grazie all’ingresso di Moore. L’arrembaggio della squadra di Page viene premiato dal calcio di rigore che Bale si procura e trasforma all’82’. Nella classifica del girone le due nazionali conquistano un punto a testa e sono alle spalle dell’Inghilterra, leader con 3 punti, fanalino di coda l’Iran a zero. Gara che si incanala subito su binari ben definiti: gli Usa pressano alti e cercano il gol con insistenza, mentre il ...

