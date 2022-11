“Maurizio Costanzo è morto” | la reazione di Fedez subito dopo aver letto questa frase

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 21 novembre 2022) Nel corso di una delle tante dirette di Federico Lucia, alcuni dei suoi follower hanno commentato di punto in bianco che il suo idolo,, era. Federico è rimasto spiazzato e non ha potuto reagire in tempo. Completamente sconcertato dalla falsa notizia, il 33enne si è ritrovato a formulare domande confuse, che hanno suscitato le risate dei suoi follower. “Come ‘'”, hanno detto. “Non so di cosa stai parlando. Ma è? No… ma ragazzi”.un po’, tirando un sospiro di sollievo, ha capito che non era vero: “Ah no, è vivo. Oh mio Dio”.scoperto la verità, ha tirato un enorme sospiro di ...