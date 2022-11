Manovra di Governo | più tasse sulle vincite al gioco e sul tabacco

(Di lunedì 21 novembre 2022) . Ipotesi di una tassa anche sul commercio online Al vaglio delci sarebbero una serie di manovre fiscali, che riguardano una maggiore tassazione suld’azzardo, ile i derivati della cannabis legale. Inoltre, si parla anche di un aumento della tassazione sugli acquisti online. Tale legge sarebbe già stata ribattezzata “Amazon Tax“, in riferimento al colosso degli acquisti online. Come riportato dai maggiori quotidiani, gli aumenti dellepotrebbero interessare leal Lotto e Superenalotto e Gratta e Vinci. Attualmente gli importi derivanti dallesono tassati all’8% per il Lotto e al 20% per gli altri, ma solo se superano i 500 euro. L’ipotesi delè quella di innalzare la percentuale al 23% o al 25%. Al di sotto dei 500 ...

... è stato questa mattina al Ministero dell'economia per incontrare il ministro Giancarlo Giorgetti con cui si è intrattenuto per oltre un'ora per fare il punto sullache sarà stasera al vaglio ...Le forze che sostengono ilMeloni dovranno curare con molta attenzione comportamenti e dichiarazioni sulla prossimaeconomica. Ormai grazie a sondaggi quotidiani e al prossimo voto ...E' quello della prima manovra targata Meloni, che conterrà anche nuove misure ... Le ultime ipotesi sul tavolo del governo confermano l' indicizzazione piena per le pensioni fino circa 2.100 euro al ...(Adnkronos) – “La situazione è drammatica e può diventare insostenibile in breve tempo se non si interviene in maniera risoluta. Le bollette, in molti casi, sono aumentate anche del 400%. Negli ultimi ...