Incidente sull’A16 | Lamborghini prende fuoco | distrutta auto da 200mila euro

I Vigili del Fuoco di Avellino nel pomeriggio di oggi sono intervenuti'autostrada A 16 Napoli - Canosa, al Km. 46 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Avellino, per un...Chiuso il tratto compreso tra Benevento ed Avellino est in direzione Napoli a causa di undi un mezzo pesante'autostradaNapoli"Canosa, avvenuto all'altezza del km 54. Sul luogo i sanitari per eventuali soccorsi, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.