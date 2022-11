Il fascino intramontabile del cappello.

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 21 novembre 2022) Non lo abbiamo inventato noi italiani in era moderna, ma di sicuro le fogge più belle sono quelle italiane, un po’ troppo eufemistico se pensiamo alla sua preistoria, prima di entrare come elemento di eleganza in un guardaroba, ilera un accessorio di chi lavorava duro, come quello dei contadini dell’antica Grecia, in quanto indumento pensato per fornire protezione dal sole e dalla pioggia, inizialmente veniva chiamato Petaso prodotto in feltro o in paglia, diventando un accessorio di uso comune in tutta la Grecia, per sopravvivere in tempi successivi con forme diverse in era romana, sino ad arrivare al medioevo come berretto di uso comune. Dal secolo rinascimentale le costrizioni economiche e sociali si allentano e con esse i codici del, fino ad arrivare all’ottocento dove ben presto diventa simbolo di dandysmo con l’uso ...