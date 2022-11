Con Wingsbeat una proposta di oltre 6 000 cosmetici biologici certificati e 100% vegani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 21 novembre 2022) Impresa impegnata nel mercato dal 2017, www..shop è il negozio digitale che ha stabilito la sua specializzazione nel campo della cosmesi naturale, biologica e certificata. La popolarità acquisita ha reso lo store uno dei maggiori operatori del settore. L’offerta ha ottenuto l’apprezzamento di più di 50.000 clienti. Il catalogo è strutturato in6.000 articoli, con spedizione in 24/48 ore. Vengono forniti pagamenti online sicuri con il vantaggio di consulenze in grado di interpretare ogni richiesta del cliente, fornita da un team di specialisti del settore. Dell’offerta difanno parte migliaia di prodotti che sfruttano tutte le potenzialità della natura per la propria routine giornaliera di bellezza. Qualche esempio? Saponi, shampoo solido, bagnoschiuma, detergenti intimi,antiage, ...