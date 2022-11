Calcio | Mondiali 2022 | Brasile e Spagna favorite per la vittoria finale per l’algoritmo del CIES

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tra contraddizioni, polemiche e scandali legati alla, quantomeno discutibile, organizzazione deidi Qatar, la più importante manifestazione calcistica per nazionali ha preso il via ieri con la sconfitta dei padroni di casa per mano dell’Ecuador. Come sempre accade, ilFootball Osservatory, ha pubblicato i risultati dello studio intento a pronosticare la possibile favorita per la. Usando un algoritmo che tiene conto in particolare delle prestazioni di ogni componente della rosa negli ultimi 365 giorni, il gruppo di ricerca ha dato vita ad un immaginario ranking delle rose presenti in Qatar. In testa alla classifica, in maniera non del tutto sorprendente, troviamo il. I sudamericani totalizzano un punteggio di 90.8 nella scala dell’Impact Score, ...