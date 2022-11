“Un altro bambino” | Il felice annuncio di Fedez e Chiara Ferragni

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 20 novembre 2022) Riflettori del web concentrati su, la coppia si è lasciata andare ad unsuperfatto nei loro canali social. Ecco di cosa si tratta. In questi annisono diventati il simbolo rappresentativo della nuova famiglia italiana, uniti da un grandissimo amore e impegnati entrambi sul fronte della carriera, sempre pronti a mettersi in gioco e sostenersi l’un l’. Una vita piena di grandi progetti sia perche per, i quali hanno deciso anche di stabilire la loro vita in Italia in modo permanente, affinché anche i loro figli potessero crescere sostenuti dalle famiglie di entrambi e non ...