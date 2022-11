Strategia di pit stop per il GP di Abu Dhabi di F1 2022ì

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 20 novembre 2022) Dopo l’anomalia del Brasile, l’ordine di partenza è tornato allo status quo ad Abu, con Max Verstappen e Sergio Perez che hanno conquistato la prima fila per il GP di Abudi Formula 1 2022. L’ordine di partenza Fortunatamente per Verstappen, gli ultimi sette GP consecutivi di Abusono stati vinti da chi partiva dalla pole, compreso il controverso finale di stagione dello scorso anno. Con Perez che partirà al suo fianco, l’olandese non dovrà preoccuparsi degli ordini di scuderia, soprattutto se i due riusciranno a partire in modo pulito. Alle spalle della Red Bull, i ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz partiranno rispettivamente terzo e quarto. Con Leclerc considerato un serio pretendente al titolo nella prima parte della stagione, il calo di forma della Ferrari è stato allarmante e il pilota monegasco si ...