Solbakken verso la Roma | lunedì sarà nella capitale | ' Vado in un grande club'

Lo si è capito durante il mercato, quando il Bodo ha cercato di spingere il giocatoreil ... avendolo sotto contratto appunto fino a dicembre, non vuole chepartecipi alla tournée della ...tra Roma e Napoli Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...Tutto pronto per l’arrivo a Roma di Solbakken L’arrivo di Ola Solbakken domani a Roma significa cominciare a scrivere una pagina nuova. Inutile cercare parallelismi troppo intriganti. In fondo, in est ...Domani la ripresa, martedì la partenza, ma è in Portogallo che i giallorossi si focalizzeranno sul richiamo atletico ...