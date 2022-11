Scelte le sedi delle gare sprint per il 2023 | ma la prima sede potrebbe cambiare

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 20 novembre 2022) Il calendario della F1 delconterrà il doppiorispetto a quelle disputate quest’anno. Due di questedovrebbero rimanere invariate: il Red Bull Ring e Interlagos. Il circuito di Imola, in Italia, che ha ospitato lagaradel 2022, non è stato scelto per un’altra. Leper ilIl Baku City Circuit in Azerbaigian, che non ha mai disputato una gara, è in lizza per ospitare il primo evento della stagione. Anche Spa-Francorchamps, in Belgio, e il Circuit of the Americas di Austin, negli Stati Uniti, sono destinati a ospitareil prossimo anno. La sestadi ...