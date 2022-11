Milano | Casa della Carità | don Colmegna va in pensione Arriva don Paolo Selmi

...Don Selmi - che continuerà anche il suo ministero di parroco - succederà come presidente della...voluta dal cardinal Martini e i cui garanti sono per statuto l'Arcivescovo e il sindaco di, ...Il Cav esulta: 'Contento e soddisfatto' Come sta Bossi Nel primo pomeriggio di sabato il senatur, 81 anni, aveva accusato un malore nella suadi Gemonio. Trasportato in breve tempo dal personale ...L'EA7 Emporio Armani Milano torna al Mediolanum Forum per ospitare la Pallacanestro Trieste nel settimo turno di serie A LBA. Formazione milanese piena di assenze, con Datome che ...si riuniscono al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano per sensibilizzare l’opinione pubblica, e soprattutto il governo, sulle sorti di Villa Verdi di Sant’Agata, la casa dove Giuseppe Verdi visse per ...