“L’Italia è Campione d’Europa e l’anno dopo non si qualifica ai Mondiali”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 20 novembre 2022) Arsene Wenger, ad oggi responsabile dello sviluppo mondiale del calcio dalla Fifa, ha rilasciato dichiarazioni scottanti in merito alla mancatazione aidella Nazionale italiana. Una considerazione che prescinde dal discorso prettamente nazionale, ma che si declina obbligatoriamente al mondo dei club. Wenger ItaliaItalia fuori dai, il commento di Wenger Il commento di Wenger: “Le Nazionali di oggi sono ancora una conseguenza del lavoro dei club di quel Paese. Per il modo in cui fanno crescere i propri calciatori. Le differenze tra le varie nazionali si sono ridotte enormemente nei Paesi in cui si lavora bene”. “In Europa in modo particolare. Vorrei ricordarvi che...