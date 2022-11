F1 | Sergio Perez | “L’anno prossimo torneremo ancora più forti; speriamo di migliorare nella gestione delle gomme”

(Di domenica 20 novembre 2022) Fino all’ultimo giro ha provato a inseguire Charles Leclerc con una strategia diversa (su due soste, rispetto all’unica realizzata dal monegasco); alla fine, però,deve accontentarsi del terzo posto sia nell’odierno Gran Premio di Abu Dhabi 2022 di Formula 1 checlassifica piloti. In entrambi i casi, a precederlo è il pilota della Ferrari, mentre il compagno di squadra del messicano, Max Verstappen, ha dominato anche quest’oggi. Non c’è però alcuna amarezza da parte diche, anzi, non vede l’ora che sia marzo 2023 per ripartire. Ecco le parole del messicano rilasciate a caldo al termine della gara odierna ai microfoni ufficiali della Formula 1: “Secondo posto mancato di pochi punti? A volte va così, siamo andati vicini, ma dobbiamo essere contenti: nel corso della stagione ho dato tutto, e lo ...

Prosegue: ' Ci sono stati dei grandi momenti in questa gara, una bella battaglia; abbiamo avuto un po' di problemi nella gestione delle gomme, speriamo di migliorare in questo aspetto il prossimo anno '.