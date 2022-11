Capuozzo | orgoglio italiano | è la rivelazione mondiale dell' anno

(Di domenica 20 novembre 2022) Ange, 'gigante' di 177 centimetri per 71 chili, è l 'Breakthroug Player of the Year', la ''. La proclamazione arriva ai World Rugby Awards, nella serata di Gala ...

Ange, 'gigante' di 177 centimetri per 71 chili, è l 'Breakthroug Player of the Year', la 'rivelazione mondiale dell'anno'. La proclamazione arriva ai World Rugby Awards, nella serata di Gala ...Azzurri al limite della perfezione per mezz'ora, a segno cone con il solito Allan dalla ... L'Italia, con il carattere e l'mostrati anche nella sconfitta, da' appuntamento al prossimo ...World Rugby, a Montecarlo, assegna il riconoscimento al 23enne estremo azzurro, 5 mete in 7 partite e la magia di Cardiff ...Dopo i successi con Samoa e Australia, il XV di Crowley cede 63-21 agli Springbocks. Capuozzo è «giocatore rivelazione dell'anno» ...