Antonino Spinalbese riceve un messaggio dai fan di Ginevra | la sua reazione

(Di domenica 20 novembre 2022)ha ricevuto unparticolare dai fan dell’ex gieffinaLamborghini: ecco la suaha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip lo scorso settembre come concorrente ufficiale. La sua avventura all’interno del noto reality show di Canale 5 prosegue da diversi mesi. Nel corso della sua esperienza televisiva al GFVip è riuscito a legare con quasi tutti i coinquilini.prima della squalifica diLamborghini aveva instaurato un buon legame con la giovane cantante. Da alcuni giorni Oriana Marzoli è entrata nella Casa di Cinecittà come concorrente ufficiale, la gieffina ehanno stretto fin da subito amicizia instaurando un bel ...

... le emozioni della nona puntata ALL'INSEGNA DELL'AMORE Grande Fratello Vip, le emozioni della sedicesima puntata Leggi Anche 'Grande Fratello Vip', dolci abbracci e baci trae ...Si tratta del terzo tentativo per la coppia, dopo una lunga pausa che ha visto la nascita della dolce Luna Marì , figlia di. Il grande amore della Rodriguez rimane l'ex fidanzato ..."Per noi gin liscio senza tonic, grazie": i fan di Ginevra Lamborghini contro Antonino Spinalbese Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Un cielo molto trafficato quello di questa domenica mattina. Nonostante non sia più dentro la Casa, Ginevra Lamborghini sta ricevendo diversi messaggio di supporto da parte dei suoi sostenitori, ma qu ...