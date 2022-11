Qatar 2022 | Infantino | ' Diritti umani? L' Europa dovrebbe scusarsi per tremila anni

(Di sabato 19 novembre 2022) Per quello che noi europei abbiamo commesso negli ultimi 3.000dovremmo scusarci almeno per i prossimi 3.000, prima di dare lezioni morali agli altri Paesi. Queste lezioni morali sono solo ...

Potrebbero essere già finiti i Mondiali inper Karim Benzema. L'attaccante si è fermato durante l'allenamento serale della nazionale ... 19 novembre... nella conferenza stampa della vigilia dell'apertura dei Mondiali di calcio in. Il torneo ... 19 novembre(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Potrebbero essere già finiti i Mondiali in Qatar per Karim Benzema. L'attaccante si è fermato durante l'allenamento ...Prosegue il nostro tour tra i vari gironi di Qatar 2022: oggi è il turno del Gruppo H, uno dei più particolari dell'intera manifestazione. Procediamo quindi con l’ultimo gruppo della manifestazione, n ...