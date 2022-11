Mondiali 2022 | ex glorie dell’Iran rifiutano l’invito in Qatar

Leggi su sportface

(Di sabato 19 novembre 2022) Nelle ultime ore, gli organizzatori del Mondiale e della Fifa, avevano invitato alcune ex leggende del Team Melliper andare in. A far discutere è però il rifiuto degli stessi. Ecco le parole dell’ex portiere Sosha Mokani: “È la squadra della Repubblica islamica e non del popolo iraniano. La Fifa dovrebbe eliminarla dalla Coppa del Mondo”. “Voglio essere nel mio paese ed esprimere il mio sostegno a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari”, sono invece le parole di Ali Daei, riferendosi alla feroce repressione in atto. In passato gli è stato tolto il passaporto a causa dei suoi messaggi di solidarietà con i manifestanti. Con la stessa gravità ha risposto Ali Karimi, perseguito per i suoi testi contro il regime, secondo i media iraniani. “Il popolo iraniano sta attraversando un momento molto difficile in questo momento. Al ...